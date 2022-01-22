Taraklı'da hayatını kaybeden zabıta memuru son yolculuğuna uğurlandı

TARAKLI, SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Taraklı ilçesinde kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren zabıta memuru Sabri Çetin, defnedildi.

Evinde rahatsızlanmasının ardından sağlık ekiplerince Taraklı Devlet Hastanesine götürülen Çetin, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İki çocuk babası Çetin için öğle namazının ardından Yunuspaşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Çetin'in cenazesi, kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Törende, aile yakınlarının yanı sıra Taraklı Kaymakamı Halis Hacıismailoğlu, Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, belediye meclis üyeleri, mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş yer aldı.