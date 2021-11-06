Taraklı'da cip ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Haberler
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Taraklı'da cip ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

AA / Murat Diri - Haberler | Güncel
Taraklı'da cip ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde ile cip ileçarpışan motosikletin sürücüsü tedavi altına alındı.

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Taraklı ilçesinde ile cip ileçarpışan motosikletin sürücüsü tedavi altına alındı.

Ankara Caddesi Hükümet Konağı önünde seyreden Şehadet A'nın kullandığı motosiklet, Rıfat İ. yönetimindeki ciple çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Şehadet A, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Taraklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle güzergahta trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.

AA / Murat Diri - Son Dakika Haberleri
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