Taraklı'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
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Taraklı'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Taraklı'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Murat Diri - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı.

Tuzla Mahallesi'nde M.Y. ile Ş.Y. ve Ö.Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y. silahla ateş açarak yeğeni Ş.Y. ve Ö.Y'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Geyve Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, buradaki ilk müdahalenin ardından Toyotasa Acil Yardım Hastanesine sevk edildi.

Jandarma ekipleri kaçan şüpheli M.Y'yi arama çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Diri

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