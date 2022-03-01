Taraklı'da çarpışan kamyonların sürücüleri hafif yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Taraklı'da çarpışan kamyonların sürücüleri hafif yaralandı

AA, Murat Diri - Güncel
 - Güncelleme:
Taraklı'da çarpışan kamyonların sürücüleri hafif yaralandı

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

TARAKLI, SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Taraklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Adapazarı istikametinde seyreden R.Ç. yönetimindeki 14 AB 136 plakalı beton mikseri ile R.Y. idaresindeki 54 LP 485 plakalı yem yüklü kamyon Kuzgunlar mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hafif şekilde yaralanan sürücüler, ambulansta ayakta tedavi edildi.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

AA / Murat Diri - Güncel

Avrupa Birliği, Beton Mikseri, Sakarya, Taraklı, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title