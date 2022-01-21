Taraklı'da baraka yangını
AA / Murat Diri - Haberler | Güncel
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde bir baraka çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Taraklı ilçesinde bir baraka çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan barakada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında baraka kullanılamaz hale geldi.
AA / Murat Diri - Son Dakika Haberleri