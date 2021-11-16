'Taraklı Bezi' dokumacılığı usta ellerde geleceğe taşınıyor

SAKARYA (Habermetre) - Sakarya'nın sakin şehirler ağına (Cittaslow) üye Taraklı ilçesine özgü "Taraklı Bezi" dokumacılığı yeni nesillere aktarılıyor.

Yaklaşık 700 yıllık tarihe sahip Taraklı Bezi'nin geleceğe taşınması için geleneksel yöntemlerle nasıl dokunduğu İlçe Halk Eğitim Merkezindeki tezgah başında kursiyerlere gösteriliyor.

Gözenekli yapısıyla vücudun hava almasını sağlayan kumaşın unutulmaması ve geliştirilmesi amacıyla kursiyerler, bu bezi dokuyup aile bütçelerine katkıda bulunuyor. İlçe Milli Eğitim Müdürü Serken Korkmaz, Bakanlığın hayat boyu öğrenme ve unutulmaya yüz tutmuş geleneksel elsanatları alanda yapılan çalışmalarının yol gösterici olduğunu söyledi.

Taraklı Bezi'nin yapılışının çok eskilere dayandığını ifade edenKorkmaz, "700 yıla yakın tarihi geçmişe sahip bu bez, evlerimizde geleneksel tezgahlarda üretilmekteyken, konuyla ilgili Halk Eğitim Merkezi bünyesinde ne yapabiliriz diye bir çalışma başlattık. Taraklı'da bu konuda uzmanlaşmış ustalar, ev kadınlarımıza kursiyerlerimize burada öğretiliyor" diye konuştu.

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