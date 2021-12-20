Taraftarları, Kovid-19 aşısının 3. dozunu olduğunu açıklayan Trump'ı yuhaladı - Haberler
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Taraftarları, Kovid-19 aşısının 3. dozunu olduğunu açıklayan Trump'ı yuhaladı

Taraftarları, Kovid-19 aşısının 3. dozunu olduğunu açıklayan Trump'ı yuhaladı
AA / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Teksas'ta katıldığı bir etkinlikte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının hatırlatma dozunu olduğunu söyleyince, taraftarlarının tepkisiyle karşılandı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Teksas'ta katıldığı bir etkinlikte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının hatırlatma dozunu olduğunu söyleyince, taraftarlarının tepkisiyle karşılandı.

Trump, eski Fox News Sunucusu Billy O'Reilly'nin hazırlayıp sunduğu canlı röportaj programının Dallas'ta düzenlenen bölümüne konuk oldu.

O'Reilly'nin "Kovid-19 aşısının hatırlatma dozunu oldunuz mu?" sorusuna Trump, "Evet, onu da oldum." yanıtını verdi.

Trump'ın yanıtı üzerine programı canlı izlemeye gelen seyirciler, Trump'ı yuhalamaya başladı. Trump ise kalabalığı "Hayır hayır yapmayın." diyerek yatıştırmaya çalıştı.

ABD'de uygulanan aşı zorunluluklarına karşı çıkan Trump, diğer yandan ABD'de aşı geliştirilmesinin kendi başarısı olduğunu belirtiyor ve halkı aşıya teşvik ediyor.

Trump yanlıları ve Cumhuriyetçiler, ülkede aşı olmayı reddeden grubun da çoğunluğunu oluşturuyor.

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AA / Dildar Baykan Atalay - Son Dakika Haberleri

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