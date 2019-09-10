Taraftarlardan şehit Tufan Kansuva'nın kabrine ziyaret

Taraftarlardan şehit Tufan Kansuva'nın kabrine ziyaret

MKE Ankaragücü ve Bursasporlu taraftarlar, şehit Tufan Kansuva'nın kabrini ziyaret etti.

10.09.2019 17:00
Taraftarlardan şehit Tufan Kansuva'nın kabrine ziyaret

MKE Ankaragücü ve Bursasporlu taraftarlar, şehit Tufan Kansuva'nın kabrini ziyaret etti.

Şehit Kansuva'nın Ankara'daki Karşıyaka Polis Şehitliği'nde bulunan kabri başında dua eden taraftarlar, daha sonra şehidin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Mardin Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva, Ömerli ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşmüştü.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et