Taraftarlardan şehit Tufan Kansuva'nın kabrine ziyaret
MKE Ankaragücü ve Bursasporlu taraftarlar, şehit Tufan Kansuva'nın kabrini ziyaret etti.
MKE Ankaragücü ve Bursasporlu taraftarlar, şehit Tufan Kansuva'nın kabrini ziyaret etti.
Şehit Kansuva'nın Ankara'daki Karşıyaka Polis Şehitliği'nde bulunan kabri başında dua eden taraftarlar, daha sonra şehidin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Mardin Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva, Ömerli ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşmüştü.