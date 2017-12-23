Taraftarlardan Öğrencilere Destek

12 Bingölspor taraftar grubu bir köy okulunda eğitim gören 35 öğrenciye giyim ve kırtasiye desteğinde bulundu.



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3.lig 1.grupta mücadele eden 12 Bingölspor taraftar grubu Gençlik 12, Solhan'a bağlı Yiğitharman Gündoğdu İlkokulunda okuyan 35 öğrenciye giyim ve kırtasiye yardımında bulundu.



12 Bingölspor taraftar grubu olarak, sadece futbol ile ilgilemediklerini belirten taraftar grubunun açıklamasında;" Gençlik12 taraftar grubu olarak yürüttüğümüz kampanya kapsamında yardım kolilerini Bingöl Solhan'a bağlı Yiğitharman Gündoğdu İlköğretim Okulu'na ulaştırdık.Gerçekleştirdiğimiz kampanya süresince bizlere destek olan herkese teşekkür ediyoruz"denildi. - BİNGÖL