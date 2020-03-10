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Hikmet Karaman, Malatyaspor, Karaman, Spor

Taraftarlardan Hikmet Karaman'a sürpriz

Yeni Malatyaspor'da 60 yaşına basan Teknik Direktör Hikmet Karaman'a sarı-kırmızılı taraftarlardan sürpriz bir doğum günü kutlaması gerçekleştirildi.

10.03.2020 10:17 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:17
Taraftarlardan Hikmet Karaman'a sürpriz

Yeni Malatyaspor'da 60 yaşına basan Teknik Direktör Hikmet Karaman'a sarı-kırmızılı taraftarlardan sürpriz bir doğum günü kutlaması gerçekleştirildi.


Kulüp tesislerindeki doğum günü kutlamasında Hikmet Karaman için pasta kesildi. Taraftarın sürprizi karşısında duygulandığı gözlenen deneyimli çalıştırıcı, başarı duası ettikten sonra pastanın mumlarını üfledi. Malatyaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Ender Kaya, Karaman'ın doğum gününü kutlayarak, "Hikmet hocamız Türk futbolunun kilometre taşlarından birisidir. İnşallah önceki başarılarına bir yenisi de burada ekleyecektir. Geçen hafta Konya karşısında 45 dakika 10 kişi oynayıp puan almak hakikaten takdire şayan bir olay. İnşallah Trabzonspor maçında da en iyi sonucu alacağımıza inanıyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: İHA

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