Taraftarlardan Fenerbahçe'ye Destek

Fenerbahçe evinde Benfica ile 1-1 berabere kalarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Maç sonunda ise sarı-lacivertli taraftarlar takımı tribünlere çağırırken yaptıkları tezahüratlarla destekte bulundu. Fenerbahçeli futbolcular ise yapılan bu desteğe alkışlarla cevap verdi.

ALİ KOÇ SOYUNMA ODASINA GİDEN TAKIMI GERİ ÇAĞIRDI

Fenerbahçe'nin 1-1 berabere kalmasıyla Devler Ligine veda etti. Bir grup taraftar takımlarına desteğini sürdürürken bir grup taraftar ise tribünleri maç bitmeden terk etti. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, soyunma odasına giden takımı sahaya tekrar çıkartarak taraftarlara alkışlattı ve taraftarın alkışına da futbolcular alkışla yanıt verdi.