Taraftarlardan Belediye Kütahyaspor'a destek
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Taraftarlardan Belediye Kütahyaspor'a destek

08.12.2020 20:28 | Son Güncelleme: 08.12.2020 20:33
Taraftarlardan Belediye Kütahyaspor'a destek

Misli.com 3. Lig 2. Grup'taki yer alan Belediye Kütahyaspor, bu hafta oynayacağı Fethiyespor maçı öncesi idmanlarını sürdürüyor.

Misli.com 3. Lig 2. Grup'taki yer alan Belediye Kütahyaspor, bu hafta oynayacağı Fethiyespor maçı öncesi idmanlarını sürdürüyor.

Teknik Direktör Polat Çetin yönetiminde Dumlupınar Stadı'nda idmanlarına devam eden Belediye Kütahyaspor'u taraftar grupları yalnız bırakmadı. Yapılan idmanı ziyaret eden ve takıma destek veren taraftar grupları, takımın lider Fethiye'yi yenerek çıkışını süreceğine inandıklarını belirterek, güvenlerinin tam olduklarını söylediler. - KÜTAHYA

Taraftarlardan Belediye Kütahyaspor'a destek
Taraftarlardan Belediye Kütahyaspor'a destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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