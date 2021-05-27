MasterCard'ın araştırması futbolda taraftarın gücünü ortaya koydu
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MasterCard'ın araştırması futbolda taraftarın gücünü ortaya koydu

MasterCard'ın araştırması futbolda taraftarın gücünü ortaya koydu
Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

MasterCard'ın futbolseverlerle ilgili yaptığı araştırma, taraftarların yüzde 90'ının, statlara getirdiği duygu sayesinde oyuncuları daha güçlü kıldıklarına inandığını gösterdi.

MasterCard'ın futbolseverlerle ilgili yaptığı araştırma, taraftarların yüzde 90'ının, statlara getirdiği duygu sayesinde oyuncuları daha güçlü kıldıklarına inandığını gösterdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 25 yıldan uzun süredir ana sponsorluğunu üstlenen MasterCard'ın açıklamasına göre 29 Mayıs Cumartesi günü Porto'da yapılacak Şampiyonlar Ligi finali öncesi marka elçisi Jose Mourinho'nun desteğiyle "Futbol Taraftarlık Araştırması" gerçekleştirildi.

"Futbol Taraftarlık Araştırması"na Avrupa çapında İngiltere, Almanya, İtalya, İspanya, Fransa ve Portekiz'den 12 bin taraftar katıldı. Ankete katılan taraftarlar, salgın sonrasında en çok neyi sabırsızlıkla beklediklerini ve bir futbol taraftarı olmanın oyunun ve kişisel olarak kendilerinin üzerindeki etkisinin ne olduğuna dair görüşlerini aktardı. Taraftarların yüzde 90'ı, oyuna getirdikleri tutkunun oyuncuları daha güçlü kıldığına ve hiçbir şeyin canlı futbol izlemenin yerini tutamayacağına inandığını belirtti. Aynı zamanda futbol taraftarlarının yüzde 86'sı, futbol takımlarını desteklemek için bir araya gelmenin insanları genel olarak hayata dair daha iyimser yaptığını ifade etti. Taraftarın yüzde 60'ı da maçları izlerken yaşanan iniş çıkışların, günlük belirsizliklerle başa çıkma açısından iyi bir hazırlık olduğunu kaydetti.

Taraftarların statta olmasının önemini vurgulayan Jose Mourinho ise "Taraftarların gücüne yürekten inanıyorum. Hatta onlar 'desteklemiyor, zorlamıyor; oynuyor' ifadesini bile kullanıyorum. Onlar oynadıkları için kazandığımı hissettiğim çok maç oldu." ifadelerini kullandı.

Mourinho, taraftarların paha biçilmez futbol deneyimlerinin temeli olduğuna inandığını belirterek "Taraftarlardan gelen o tutku, o gürültü, o enerji, o baskı. Uzakta olsalar bile bunlara ihtiyacımız var." yorumunu yaptı.

MasterCard'ın araştırması futbolda taraftarın gücünü ortaya koydu
MasterCard'ın araştırması futbolda taraftarın gücünü ortaya koydu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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