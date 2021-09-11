Taraftarlar 'Renklerin Kardeşliği' etkinliğinde buluştu - Haberler
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Taraftarlar 'Renklerin Kardeşliği' etkinliğinde buluştu

İhlas Haber Ajansı / İsmail Yasin Akçın - Haberler | Sağlık

- Taraftarlar 'Renklerin Kardeşliği' etkinliğinde buluştu 4 büyük takımın dernek başkanlarından örnek davranış Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren taraftar derneklerin bir araya gelmesiyle oluşturdukları "Renklerin Kardeşliği" adı altında kan bağış etkinliği düzenlendi.

- Taraftarlar 'Renklerin Kardeşliği' etkinliğinde buluştu

4 büyük takımın dernek başkanlarından örnek davranış

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren taraftar derneklerin bir araya gelmesiyle oluşturdukları "Renklerin Kardeşliği" adı altında kan bağış etkinliği düzenlendi.

Kdz. Ereğli ilçesinde Beşiktaş Taraftarları Dernek Başkanı Tarkan Atik, Fenerbahçeliler Dernek Başkanı Serdar Özbek, Galatasaray Taraftarları Derneği Başkanı Timur Şen ve Trabzonspor Taraftarları Derneği Başkanı Sadık Mercan, 'Bizim Çocuklar Hayat Kurtarıyor' sloganıyla Atatürk Anıtı'nda kan bağış etkinliği düzenledi.

'Hayat Kurtarmak Senin Kanında Var'

Türkiye'de bu tür etkinliğin ilk defa düzenlendiğini söyleyen Kdz. Ereğli Beşiktaş Taraftarları Dernek Başkanı Tarkan Atik, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu olayı Türkiye'de ilk defa biz yapıyoruz. Türkiye'de ilk defa 4 dernek bir araya geliyor ve kan bağışı etkinliği düzenliyor. Biz bunu geleneksel hale getirdik, bu senede Kızılay kan merkezinde pandemiden dolayı kan eksilmesinden dolayı, hiç kan olmamasından dolayı tekrar başkanlarımız ile bir araya geldik. Ne kadar kan bağışı yapabilirsek çok iyi olacak. Neticede bu ihtiyaç, hastalarımıza ilaç olacak."

Kdz. Ereğli Fenerbahçeliler Dernek Başkanı Serdar Özbek ise açıklamasında, "Ereğli'de böyle bir kampanyada bu kadar başarılı olabilmemizin sebebi uzun zamandan beri böyle etkinlik yapmamız. Hem siyasette, hem yerelde kavgadan bıktı insanlar. Koronadan dolayı bir çok insandan kan alınmadığı için bizden rica edildi, şuana kadar katılımın iyi olduğunu gözlemliyoruz. İnşallah gün sonunda da amacımıza ulaşmış şekilde yorgunluğumuz dinlenmesini yaparız." Dedi.

Şen, "Türkiye'ye örnek olmalı"

Galatasaray Taraftarları Derneği Başkanı Timur Şen, hayat kurtarmanın önemine değindi. Şen açıklamasında, "Pandemi dolayısıyla dünya geneli toplu organizasyonlardan uzak kaldık, özledik. Kan bağışı ile bir araya gelerek bir organizasyona imza attık. Hayat kurtarmak kanımızda var, sloganımız bu. Hayat kurtarmak dinimizce de, vicdanen de insancıl bir şey. Bütün taraftarlarımızı davet ediyoruz, bütün Türkiye'ye de örnek olmasını diliyorum 'Renklerin Kardeşliği'nin. Farklı renkleri tutsak da, hepimizin kalbi bir, bir arada olmak güzel bir şey." Dedi.

Kdz. Ereğli Trabzonspor Taraftarları Derneği Başkanı Sadık Mercan ise şunları söyledi:

"Uzun zamandan beri başkanlarımız ile iç içeyiz, birlikteyiz. Bugün de Kızılay'a hem de kök hücre olarak ihtiyacı olanlara gidermeye çalışıyoruz. 'Hayat Kurtarmak Kanımızda Var' diyoruz."

Vatandaşlar etkinliğe formaları ile geldi

Kan ve kök hücre bağışında bulunan vatandaşlar da düzenlenen etkinlikten memnun olduklarını ifade ederken, taraftarların formalarını giyerek etkinliğe gelmeleri dikkat çekti. Taraftarlar, "Takımlar her zaman kardeş, bu tür etkinlikler tüm Türkiye'de olmalı. Bu tür organizasyonlar bir çok takımın kardeşliğini bağdaştırmasını sağlıyor. Vatandaşlarımız bu tür etkinliklere daha fazla katılım sağlamalılar" ifadelerini kullandılar.

Vatandaşlar kurulan standa gelerek önce formlarını doldurdular, ardından yapılan kontroller sonrası kan bağışında bulundu.

Taraftarlar 'Renklerin Kardeşliği' etkinliğinde buluştu

Taraftarlar 'Renklerin Kardeşliği' etkinliğinde buluştu

Taraftarlar 'Renklerin Kardeşliği' etkinliğinde buluştu

Taraftarlar 'Renklerin Kardeşliği' etkinliğinde buluştu
İhlas Haber Ajansı / İsmail Yasin Akçın - Son Dakika Haberleri
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Haber: Taraftarlar 'Renklerin Kardeşliği' etkinliğinde buluştu - Haberler
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