Taraftarlar, Mehmetçik İçin Tek Yürek Oldu
Galatasaray ile Fenerbahçe taraftarları Kilis’e gelerek Mehmetçiğin Afrin operasyonuna destek oldular.
Galatasaray ile Fenerbahçe taraftarları Kilis'e gelerek Mehmetçiğin Afrin operasyonuna destek oldular.
Zeytin Dalı Hareketi 44'üncü gününde sürerken, toplumun bütün kesimlerinden Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin operasyonuna destek geliyor. Galatasaray ile Fenerbahçe taraftarları, Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelerek Mehmetçiğin Afrin operasyonuna destek verdi. Taraftarlar, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Ezan susmaz, bayrak inmez, ordumuza kimsenin gücü yetmez" sloganı attılar. - KİLİS
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