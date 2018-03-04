AFRİN HAREKATI'NDA 44. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Taraftarlar, Mehmetçik İçin Tek Yürek Oldu

Galatasaray ile Fenerbahçe taraftarları Kilis’e gelerek Mehmetçiğin Afrin operasyonuna destek oldular.

Taraftarlar, Mehmetçik İçin Tek Yürek Oldu

Galatasaray ile Fenerbahçe taraftarları Kilis'e gelerek Mehmetçiğin Afrin operasyonuna destek oldular.

Zeytin Dalı Hareketi 44'üncü gününde sürerken, toplumun bütün kesimlerinden Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin operasyonuna destek geliyor. Galatasaray ile Fenerbahçe taraftarları, Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelerek Mehmetçiğin Afrin operasyonuna destek verdi. Taraftarlar, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Ezan susmaz, bayrak inmez, ordumuza kimsenin gücü yetmez" sloganı attılar. - KİLİS

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