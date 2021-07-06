Taraftarlar İtalya-İspanya maçını dev ekrandan izliyor
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) yarı finalinde İtalya ile İspanya, Londra'daki Wembley Stadı'nda karşı karşıya geldi.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) yarı finalinde İtalya ile İspanya, Londra'daki Wembley Stadı'nda karşı karşıya geldi. Binlerce İtalyan taraftar, önemli müsabakayı başkent Roma'nın Popolo meydanında kurulan dev ekrandan izledi. İtalyanlar, maçın ilk yarısını büyük heyecanla takip etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin