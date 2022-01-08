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Taraftarlar için aşı çadırı kurulacak

Taraftarlar için aşı çadırı kurulacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kayserispor kulübü ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında yapılan protokol kapsamında Kadir Has Stadı yanında aşı çadırı kurulacak ve aşı olan taraftar maça girebilecek.

Kayserispor kulübü ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında yapılan protokol kapsamında Kadir Has Stadı yanında aşı çadırı kurulacak ve aşı olan taraftar maça girebilecek.

Pazar günü Kadir Has Stadı'nda oynanacak Kayserispor- Altay maçını izlemek isteyen ancak aşı olmayan taraftarlar için kolaylık sağlanıyor. Kayserispor kulübü ile Sağlık müdürlüğü arasında protokol imzalandı. Buna göre, Kadir Has Stadı kuzey kale arkasındaki otoparkta aşı çadırı kurulacak. Hatırlatma aşısı olmayan taraftarlar, burada aşı olduktan sonra maça giriş yapabilecek.

Kayserispor kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü arasında yapılan protokolle, 9 Ocak 2022 Pazar günü saat 11.00 ile 15.30 saatleri arasında Kadir Has Stadyumu Kuzey Kale Arkası Otoparkında aşı çadırları kurulacaktır. Henüz 3. doz aşısını olmamış taraftarlarımız, aşı çadırlarında Biontech veya Sinovac aşılarını yaptırdıktan 30 dakika sonra stadyuma giriş sağlayabileceklerdir" denildi. - KAYSERİ

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