Taraftarlar Highway'deki Fenerium'a akın etti
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Taraftarlar Highway'deki Fenerium'a akın etti

Taraftarlar Highway'deki Fenerium'a akın etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bolu'da Fenerbahçeli taraftarlar yeni sezon formaların satışa çıkmasıyla birlikte Highway'de bulunan Fenerium'a akın etti.

Bolu'da Fenerbahçeli taraftarlar yeni sezon formaların satışa çıkmasıyla birlikte Highway'de bulunan Fenerium'a akın etti.

Süper lig takımlarından Fenerbahçe'nin 2021/2022 futbol sezonundan itibaren giyeceği iç saha ve dış saha formalarının satılmaya başlamasıyla birlikte Bolu'da faaliyet gösteren Fenerbahçeliler Derneği üyeleri de harekete geçti. Yeni sezon formalarının satışa çıkmasıyla birlikte Highway Outlet Fenerium mağazasına gelen Bolu Fenerbahçeliler Derneği üyelerinin her biri Fenerbahçe'nin yeni sezonda giyeceği formaları satın aldı. Bolu Fenerbahçeliler Derneği üyeleri, alışverişlerinin ardından Highway Fenerium mağazası önünde hep birlikte hatıra fotoğraf çektirerek alışveriş merkezinden ayrıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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