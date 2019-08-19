Taraftarlar Fenerbahçeli futbolcuları tribünlere davet etti

19.08.2019 22:10

Fenerbahçeli taraftarlar sarı-lacivertli futbolcuları maç sonunda tribünlere davet ederken 'Lider geliyor' tezahüratlarında bulundu. Süper Lig'de Fenerbahçe evinde Gazişehir Gaziantep'i 5-0 mağlup etti. Müsabaka sonrası sarı-lacivertli taraftarlar Fenerbahçeli futbolcuları 'Lider geliyor' tezahüratlarıyla tribünlere çağırdı. Futbolcular ise bu duruma alkışlarla cevap verirken tüm tribünleri selamladı.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Kaynak: İHA