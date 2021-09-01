SPOR Taraftarlar, A Milli Futbol Takımı'ndan umutlu
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SPOR Taraftarlar, A Milli Futbol Takımı'ndan umutlu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Taraftarlar, A Milli Futbol Takımı'ndan umutluSezer AFŞAR - Ali DANAŞ / - A Milli Futbol Takımı'nın 2022 Dünya Kupası'na katılma yolundaki kritik Karadağ maçı öncesinde taraftarlar, takımdan galibiyet bekliyor.

Taraftarlar, A Milli Futbol Takımı'ndan umutlu

Sezer AFŞAR - Ali DANAŞ/ - A Milli Futbol Takımı'nın 2022 Dünya Kupası'na katılma yolundaki kritik Karadağ maçı öncesinde taraftarlar, takımdan galibiyet bekliyor.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 4'üncü maçında bugün saat 21.45'te Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Uzun bir aranın ardından İstanbul, seyircili bir milli maça ev sahipliği yapacak. Koronavirüs pandemisinden dolayı uzun süredir Türkiye'de milli maçları tribünlerden takip edemeyen taraftarlar, karşılaşma öncesi Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamalarda milli takımın galibiyetinden emin olduklarını söyledi. Milli takımı tekrardan tribünlerde destekleyecekleri için heyecanlı olduklarını vurgulayan taraftarlar, Karadağ galibiyetiyle birlikte Dünya Kupası'na katılma yolunda önemli bir adım atacaklarını vurguladı.

SPOR Taraftarlar, A Milli Futbol Takımı'ndan umutlu
SPOR Taraftarlar, A Milli Futbol Takımı'ndan umutlu
SPOR Taraftarlar, A Milli Futbol Takımı'ndan umutlu
SPOR Taraftarlar, A Milli Futbol Takımı'ndan umutlu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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