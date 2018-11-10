5-0'lık Hezimetten Sonra Trabzonsporlu Futbolcular, Taraftarlardan Özür Diledi

Trabzonsporlu futbolcular maç sonunda tribünlere giderek taraftarlardan özür diledi. Başta Nwakaeme ve Zargo Toure gibi oyuncular olmak üzere, taraftarlardan affetmelerini istedi.

Toure maç sonunda, "Trabzonspor camiasından özür diliyoruz" derken, Nwakaeme de "Buraya kadar gelen ve bizi destekleyen taraftarlarımızdan, bütün camiamızdan özür diliyoruz" ifadelerini kullandı.