5-0'lık Hezimetten Sonra Trabzonsporlu Futbolcular, Taraftarlardan Özür Diledi
Trabzonsporlu futbolcular, Yeni Malatyaspor karşısında aldıkları 5-0'lık yenilgi sonrası tribünlere giderek taraftarlardan özür diledi.
Trabzonsporlu futbolcular maç sonunda tribünlere giderek taraftarlardan özür diledi. Başta Nwakaeme ve Zargo Toure gibi oyuncular olmak üzere, taraftarlardan affetmelerini istedi.
Toure maç sonunda, "Trabzonspor camiasından özür diliyoruz" derken, Nwakaeme de "Buraya kadar gelen ve bizi destekleyen taraftarlarımızdan, bütün camiamızdan özür diliyoruz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Skorer
YORUMLAR (10)
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Trabzon''a, trabzon''lu hoca. . kaprisle liderlik bağdaşmıyor muş. . Verin çeklerini, bavulunu toplasın. .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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beter ol tsCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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TRABZON Bence acilen aslına dönmeliCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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YILLARCA 2011 DEDİNİZ HER BAŞARISIZLIĞA 2011 DEDİNİZ SÜREKLİ BAŞARIZSILIĞI BUNUNLA ÖRTMEK İSTEDİNİZ . . . . ESGİ BAŞGANLARDAN BİRİ ÇIKMIŞ DİYOR Kİ. . . . . BURAK BURAK BURKA . E EEEE NE OLDU CEZA ÇÖZÜM OLDUMU BARİ ?Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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Bunlar daha iyi gunlerınız.Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır