HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Taraftardan 'Hatıra bileti 'ne yoğun talep

Dünyayı etkisi altına alan Korona virüs nedeniyle ülke genelinde lig maçlarını seyircisiz devam ederken, Eskişehirspor Kulübü tarafından basılan 'Hatıra bileti' taraftarlarını mutlu etti.

Taraftardan 'Hatıra bileti 'ne yoğun talep
19.06.2020 14:52 | Son Güncelleme: 19.06.2020 14:57

Dünyayı etkisi altına alan Korona virüs nedeniyle ülke genelinde lig maçlarını seyircisiz devam ederken, Eskişehirspor Kulübü tarafından basılan 'Hatıra bileti' taraftarlarını mutlu etti.

Korona virüs bilançosu tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'deki spor sektörüne de vurdu. 11 Mart tarihinde Türkiye'de ilk Covid-19 vakası görülmesinin ardından durdurulan maçlar yeniden seyircisiz oynanıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın talimatı doğrultusunda "sporcu sağlığı" her şeyin önünde tutularak devam eden maçlara katılamayan taraftarlar ise ölümcül virüsün dünyadan biran önce yok olmasıyla beraber tribünlere dönebilmek için gün sayıyorlar. Ancak taraftarlar bu zor günlerde de bulduğu her fırsatta kulübün yanında olmaya devam ediyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1'inci Ligde oynayan Eskişehirspor, seyircisiz oylanacak maçlarda da Eskişehirspor kulübüne destek olabilmek adına taraftarlara 'Seyircisiz Hatıra Bileti' sundu. Eskişehirliler ise basılan bu bilete yoğun talep gösteriyor. Yarın Erzurum Kazım Karabekir Stadyumunda Eskişehirspor'un, Erzurumspor'a karşı oynayacak maç için basılan bileti alabilmek için futbol sevenler, şehrinde belli noktalarda açılan stantlara geliyor. Seyircisiz oynanacak maçı adına basılan bin adet biletin tanesi 25 liraya satılıyor. Bu biletlerden elde edecek tüm paralarla Eskişehirspor'a destek sağlanacağı belirtildi.

Açılan stantta bilet satıcısı olarak bulunan Hakan Üresin konu ile ilgili konuştu. Üresin, "Yılların Eskişehirspor taraftarıyım. Eskişehirspor için iyi şeyler yapma peşindeyiz. Gidemediğimiz deplasman için bu defa ilk kez deplasman bileti basıldı. O biletleri satma peşindeyiz. Karınca kararınca kulübe destek olmaya çalışıyoruz. Biz bu işi gönüllü olarak yapıyoruz. Sağ olsun vatandaşların talebi de çok güzel. Eskişehirliler de bu zor günlerde Eskişehirspor'u yalnız bırakmadı. Sabahtan sattığımız biletler beklediğimizin üstünde. Maç yarın oynanacak için aslında yarın da biletini satmayı planlıyorduk. Ancak yarın sokağa çıkma yasağı nedeniyle bugün oldukça çaba göstererek gün sonuna kadar satışlarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

"Hangi ligde olduğunun bir önemi yok, sokakta oyansa bile kaldırımda destek veririz"

Taraftarlardan Bahadır Turgut, her zaman Eskişehirspor'un yanında olduğu dile getirerek, "Şehrimin kulübüne destek olmak için bilet aldım. Hepimizin içinde olduğu bu zor günlerde de oynanan maçlarda bedenen yanlarına olamazsak da ruhen yanlarında olduğumuzu göstermek istedik. Sanrım en ufak da olsa Eskişehirspor'a katlı olacaktır. Buraya geldik, benim gibi birçok futbol seven de geldi ve biletlerini aldılar. Maçı ekran başında izleriz, ancak biz Eskişehirliler olarak her zaman onların yanında olduğumunuz unutmasınlar. Hangi ligde olduğunun bir önemi yok. Biz onları seviyoruz. Sokakta oyansa bile kaldırımda destek veririz" diye anlattı.

Öte yandan, ilerleyen zamanlarda da Eskişehirspor'un oynayacak tüm maçlarda kulübe bir katkı sunmak için bilet basılacağı bildirildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Yolanthe Cabau'nun sosyal medyadan paylaştığı kaslı vücudu, görenleri kendisine hayran bıraktı Spor
Yolanthe Cabau'nun sosyal medyadan paylaştığı kaslı vücudu, görenleri kendisine hayran bıraktı
Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi Spor
Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi
Erol Bulut'un paylaşımındaki Fatih Terim detayı, G.Saray taraftarının tepkisini çekti Spor
Erol Bulut'un paylaşımındaki Fatih Terim detayı, G.Saray taraftarının tepkisini çekti
Bakan Kasapoğlu'ndan Süper Lig kulüplerine ödeme müjdesi: Bugün ve haftaya yayıncı kuruluş ödeme yapacak Spor
Bakan Kasapoğlu'ndan Süper Lig kulüplerine ödeme müjdesi: Bugün ve haftaya yayıncı kuruluş ödeme yapacak
Necip Uysal, 'kilo aldı' diye eleştirilen takım arkadaşı Güven Yalçın'a destek çıktı Spor
Necip Uysal, "kilo aldı" diye eleştirilen takım arkadaşı Güven Yalçın'a destek çıktı
Real Madrid, evinde Valencia 3-0 mağlup etti Spor
Real Madrid, evinde Valencia 3-0 mağlup etti
Fatih Terim, eksikler nedeniyle Lemina'yı stoper kullanıp Belhanda'ya ilk 11'de şans verecek
Fatih Terim, eksikler nedeniyle Lemina'yı stoper kullanıp Belhanda'ya ilk 11'de şans verecek
Galatasaray'ın Riva projesindeki 509 villanın 430'u satıldı
Galatasaray'ın Riva projesindeki 509 villanın 430'u satıldı
Iniesta'nın heykelinin çıplak hali şaşırttı
Iniesta'nın heykelinin çıplak hali şaşırttı
Eski Boca Juniors'lu Marino: Uzaylılar kaçırdığı için idmana geç kaldım
Eski Boca Juniors'lu Marino: Uzaylılar kaçırdığı için idmana geç kaldım
Sol bek arayan G.Saray, Terim'in raporu doğrultusunda Caner Erkin'i gündemine aldı
Sol bek arayan G.Saray, Terim'in raporu doğrultusunda Caner Erkin'i gündemine aldı
Fenerbahçe'den resmi Obradovic açıklaması: Ailesiyle görüşüp kararını gelecek hafta bildirecek
Fenerbahçe'den resmi Obradovic açıklaması: Ailesiyle görüşüp kararını gelecek hafta bildirecek
Sergiy Rebrov'un avukatı Emin Özkurt, Fenerbahçe iddialarını yalanladı
Sergiy Rebrov'un avukatı Emin Özkurt, Fenerbahçe iddialarını yalanladı
Beşiktaş'ta Boateng, Vida, Dorukhan ve Douglas Denizlispor maçı kadrosuna alınmadı
Beşiktaş'ta Boateng, Vida, Dorukhan ve Douglas Denizlispor maçı kadrosuna alınmadı
Fenerbahçe Beko'da sevindirici gelişme: Zeljko Obradovic'in takımda kalma ihtimali yüzde 65
Fenerbahçe Beko'da sevindirici gelişme: Zeljko Obradovic'in takımda kalma ihtimali yüzde 65
Fenerbahçe, Obradovic'te mutlu sona ulaştı! Takım bütçesi 20 milyon euro olacak
Fenerbahçe, Obradovic'te mutlu sona ulaştı! Takım bütçesi 20 milyon euro olacak
PFDK; Galatasaraylı Adem Büyük'e 3 maç, Fenerbahçeli Ozan Tufan'a 2 maç men cezası verdi
PFDK; Galatasaraylı Adem Büyük'e 3 maç, Fenerbahçeli Ozan Tufan'a 2 maç men cezası verdi
Lionel Messi, Barcelona ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor
Lionel Messi, Barcelona ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor
Manuel Pellegrini'nin menajeri: Fenerbahçe'den teklif aldık, transfer gerçekleşebilir
Manuel Pellegrini'nin menajeri: Fenerbahçe'den teklif aldık, transfer gerçekleşebilir
Alanyaspor, Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti
Alanyaspor, Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti
Celta Vigo, federasyonun özel izniyle eski öğrencisi Nolito'yu transfer etti
Celta Vigo, federasyonun özel izniyle eski öğrencisi Nolito'yu transfer etti
Beğenileri, aşkını ele verdi! Yıldız futbolcu gönlünü dövmeli güzele kaptırdı
Beğenileri, aşkını ele verdi! Yıldız futbolcu gönlünü dövmeli güzele kaptırdı
F.Bahçe'nin teknik direktör adayı Sergei Rebrov: Fenerbahçe'de çalışmaktan gurur duyarım
F.Bahçe'nin teknik direktör adayı Sergei Rebrov: Fenerbahçe'de çalışmaktan gurur duyarım
Güzel sporcu durmak bilmiyor! Önce eşiyle soyundu, sonra banyo yaptığı anları paylaştı
Güzel sporcu durmak bilmiyor! Önce eşiyle soyundu, sonra banyo yaptığı anları paylaştı
Fernando Muslera, 4 yıl daha Galatasaray forması giyebilir
Fernando Muslera, 4 yıl daha Galatasaray forması giyebilir
Chelsea'ye giden Timo Werner'in nişanlısından transfer paylaşımı
Chelsea'ye giden Timo Werner'in nişanlısından transfer paylaşımı
Genç yetenekler arayan İtalyan devi Inter, Türkiye'de futbol akademisi açıyor
Genç yetenekler arayan İtalyan devi Inter, Türkiye'de futbol akademisi açıyor
Manchester United, Cengiz Ünder için 30 milyon euro ödemeye hazır
Manchester United, Cengiz Ünder için 30 milyon euro ödemeye hazır
Brezilyalı efsane Ronaldo, Enes Ünal'ın Valladolid'de devam etmesini zor görüyor
Brezilyalı efsane Ronaldo, Enes Ünal'ın Valladolid'de devam etmesini zor görüyor
Son Dakika: Beşiktaş, Pedro Rebocho ile yollarını ayırdı
Son Dakika: Beşiktaş, Pedro Rebocho ile yollarını ayırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Leyla Güven Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Sıla Emre Kınay Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Tamer Tuna Ozan Tufan Fatih Terim Tahir Karapınar Fernando Muslera
Daha Fazla Su Lgs Bursa Ankara
Şu an buradasınız: Taraftardan 'Hatıra bileti 'ne yoğun talep - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.6.2020 15:33:49. #1.15#
title