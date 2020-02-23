: Taraftardan Fenerbahçe kafilesine yumurtalı saldırı

23.02.2020 23:10 | Son Güncelleme: 23.02.2020 23:11

Fenerbahçe kafilesi, 3-1'lik Galatasaray mağlubiyeti sonrası tesislere girdiği sırada taraftarın yumurtalı saldırısına maruz kaldı.

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, taraftarı önünde ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk etti. Fenerbahçe'nin Kruse ile penaltıdan bulduğu gole ilk yarıda Donk, ikinci yarıda da Falcao'nun penaltı ve Onyekuru'nun golleriyle cevap veren Galatasaray, rakibini 22 Aralık 1999 tarihinden sonra deplasmanda mağlup etmeyi başardı.

Maçın ardından Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüs Can Bartu Tesisleri'ne gitmek üzere yola çıktı. Takımın gelişini çok önceden beklemeye başlayan sarı-lacivertli taraftarların öfkesi büyük oldu. İstifa sloganları atan sarı-lacivertli taraftarlar, kafileyi taşıyan otobüs tesislere geldiği sırada yumurtalı saldırıda bulundu.

(İHA)

Kaynak: İHA

Haber Videosu