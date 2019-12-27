Taraftardan Beşiktaş'a Ziyaret
2019-20 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun ilk yarısını Vodafone Park'ta oynayacağı Gençlerbirliği maçıyla kapatacak Beşiktaş'ta taraftarlar Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde takıma destek vermek adına ziyarette bulundu ve maç antrenmanını yerinden takip etti.
27.12.2019 16:17 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:17
2019-20 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun ilk yarısını Vodafone Park'ta oynayacağı Gençlerbirliği maçıyla kapatacak Beşiktaş'ta taraftarlar Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde takıma destek vermek adına ziyarette bulundu ve maç antrenmanını yerinden takip etti.
Kaynak: Dugout
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