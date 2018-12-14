Yeni Malatyaspor'dan Taraftara Çağrı: Maça Çerezle Gelmeyin
Yeni Malatyaspor yönetimi, Antalyaspor'la karşılaşacakları mücadele öncesinde taraftarlara çağrıda bulundu: Çerez değil atkınla, formanla gel.
Spor Toto Süper Lig'de 15 haftada 25 puan toplayan E. Yeni Malatyaspor, ligin 16. haftasında 26 puan toplayan Antalyaspor'u konuk edecek. Zirveyi yakından ilgilendiren mücadele öncesi E. Yeni Malatyaspor kulübü taraftara çağrıda bulundu. Yönetim, taraftarların zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada takımlarına birinci dakikadan 90.dakikaya kadar destek vermeleri için stadyuma çerez getirilmemesi çağrısında bulundu.
"ÇEREZ DEĞİL, ATKINLA, FORMANLA GEL"
Kulüpten yapılan açıklamada, "Hep bir ağızdan aynı marşı, aynı ortamda aynı duygularla, omuz omuza yaşamak için, Antalyaspor maçında stadyumumuza çerez ile giriş yönetim kurulumuzun almış olduğu karar neticesinde yasaklanmıştır. Çerez değil atkınla, formanla gel" denildi.
YORUMLAR (5)
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İÇERDE SATILIYOR AMA FAHİŞ FİYATLARLACevap Yaz Yayından Kaldır
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Maçlara ilk çerez getiren taraftar Gaziantepspor taraftarıdır :)Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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büyükşehirin büyük taraftarı helal olsun kaplanlara şampiyon malatyaCevap Yaz Yayından KaldırGAGGO 23: hadi lan kofikYayından Kaldır
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696 KHK İLE KADROYA GEÇEN 4/D Lİ SÜREKLİ İŞÇİLERE 2020 EKİM AYINA KADAR UYGULANAN YÜKSEK HAREM KURULU (YHK) KARARLARI HAKSIZLIKTIR.. KADRO ALAN İŞÇİLER OLARAK BİZLERDE 2019 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İSTİYORUZ.. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İKRAMİYESİ (30+30), DENGE ÖDENEĞİ VE ENFLASYON FARKI İSTİYORUZ !!! BİZLERDE ESKİ KAMU İŞÇİLERİ İLE AYNI HAKLARI İSTİYORUZ !!!çCevap Yaz Yayından Kaldır