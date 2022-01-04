Taraftar token yakımları gerçekleşti

Dijital varlık alım satım platformu Bitexen, listelenen taraftar Token'larda, takımların attıkları gol sayısına göre yakımların gerçekleştiğini duyurdu.

Bitexen, platformda listelenen Adana Demirspor, Antalyaspor, Balıkesirspor, Çaykur Rizespor, Diyarbekirspor, Erzurumspor, Giresunspor, Hatayspor, Kayserispor, Sakaryaspor, Sivasspor, Şanlıurfaspor, Tuzlaspor, Vanspor ve Yeni Malatyaspor'un taraftar token yakımlarının, yeni nesil dijital cüzdan EXENPAY tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı.

Atılan gol sayısına göre yakılan token adedi ise şöyle açıklandı:

"Adana Demirspor'a ait 65 bin adet DEMIR Token yakıldı.

Antalyaspor'a ait 7 bin 770 adet AKREP Token yakıldı.

Balıkesirspor'a ait 6 bin ait BLK S Token yakıldı.

Çaykur Rizespor'a ait 2 bin 650 adet RIZE Token yakıldı.

Diyarbekirspor'a ait 25 bin 452 adet DIYAR Token yakıldı.

Erzurumspor'a ait 35 bin adet ERZ Token yakıldı.

Giresunspor'a ait 3 bin 80 adet GRS Token yakıldı.

Hatayspor'a ait 620 adet HATAY Token yakıldı.

Kayserispor'a ait 64 bin 600 KYSR Token yakıldı.

Sakaryaspor'a ait 90 bin 882 SKRY Token yakıldı.

Sivasspor'a ait 7 bin 540 adet SIV Token yakıldı.

Şanlıurfaspor'a ait bin 890 URFA Token yakıldı.

Tuzlaspor'a ait 210 TUZLA Token yakıldı.

Vanspor'a ait 2 bin 600 VAN Token yakıldı.

Yeni Malatyaspor'a ait bin 760 YMS Token yakıldı."

YAKIM NEDİR?

Kripto para yakım işlemi, kripto para ekosisteminde yaygın olarak gerçekleştirilen bir işlemdir. Bu işlem, belirli miktardaki kripto parayı dolaşımdan kalıcı bir şekilde çıkarmak ve dolaşımdaki toplam arzı düşürmek amacıyla yapılmaktadır. Bu işlem ile dolaşımdaki token miktarı azaltılarak deflasyonist bir anlayış benimsenir. Dolaşımdaki token miktarı azaldıkça mevcut token değerinin teorik olarak uzun vadede artması beklenmektedir.

FAN TOKEN YAKIMLARI NASIL GERÇEKLEŞMEKTEDİR?

Fan Token yakımları, kulüplerin mücadele ettikleri lig içerisinde attıkları gol miktarına göre gerçekleştirilmektedir. İzahnamelerinde belirtilen gol başına geçerli olan token miktarı, Türk lirası ile piyasa üzerinden satın alınarak yakılmaktadır.

BİTEXEN'DE LİSTELENEN TARAFTAR TOKEN'LARININ PİYASA DEĞERİ NEDİR?

Taraftar tokenların piyasa değeri, dolaşımdaki token miktarı ile token fiyatının çarpılması sonucu elde edilmektedir. Taraftar tokenların güncel toplam piyasa değeri yaklaşık olarak 1,2 milyar liradır. Yakılan tokenların toplam değeri ise yaklaşık olarak 500 bin Türk lirasıdır.

Demirören Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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