Taraftar Kavgasında Öldürülen Gençle İlgili 7 Tutuklama

Yıldırım Bosnaspor ve Küçüköyspor futbol takımları arasındaki müsabaka öncesinde iki takım taraftarları arasında çıkan olayda Muhammet Yücel'in öldürülmesiyle ilgili 7 kişi tutuklandı. Bayrampaşa'da 30 Aralık'ta Yıldırım Bosnaspor ve Küçüköyspor futbol takımları arasındaki müsabaka öncesinde iki takım taraftarları arasında meydana gelen olayda Muhammet Yücel isimli genç bıçaklanarak öldürülmüştü. Gencin ölümüyle ilgili C. Z., E. D., N. A., M. B., S. B. ile yaşları küçük olan B. H. ve K. S. Ö. "Kasten öldürme, kasten yaralama ve 6222 SKM" suçlarından tutuklandı. Olayla ilgili M. B., S. K., A. K., E. Y. ve E. S. isimli şahıslar adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA