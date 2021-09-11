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Taraftar istedi, Sergen Yalçın sahaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Taraftar istedi, Sergen Yalçın sahaya çıktı

Yeni Malatyaspor karşısında alınan 3-0'lık galibiyetin ardından Beşiktaşlı taraftarlar uzun süre 'Sergen Yalçın' tezahüratları yaptı.

Yeni Malatyaspor karşısında alınan 3-0'lık galibiyetin ardından Beşiktaşlı taraftarlar uzun süre ' Sergen Yalçın' tezahüratları yaptı. Başarılı çalıştırıcı soyunma odasından dönerek sahaya çıktı.

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'u sahasında 3-0 mağlup ederken ligdeki puan sayısını da 10'ü yükseltti. Siyah-beyazlı taraftarlar, maçın ardından takımı tribünlere çağırarak uzun süre tezahürat yaptı ve galibiyeti doyasıya kutladı. Futbolcuların soyunma odasına girmesinin ardından tribünler hep birlikte 'Sergen Yalçın' diye bağırdı. Uzun süren tezahüratların ardından başarılı çalıştırıcı soyunma odasından çıkarak tek tek tribünleri dolaştı ve taraftarları selamladı. - İSTANBUL

Taraftar istedi, Sergen Yalçın sahaya çıktı

Taraftar istedi, Sergen Yalçın sahaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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