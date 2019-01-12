Taraftar Grubundan Öğretmenlere Karanfil

Geçtiğimiz günlerde Ankara Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğrencisi tarafından öldürülen Araştırma Görevlisi Ceren Damar'ın adını yaşatmak adına Diyarbakır'daki Galatasaray taraftar grubu öğretmenlere karanfil hediye etti.

27 yaşındaki Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in, sınavda kopya çektiğini tespit ettiği Hasan İsmail Hikmet adlı öğrenci tarafından 2 Ocak'ta öldürülmesinin ardından Diyarbakır'da bulunan Galatasaray taraftar grubu, Ceren Damar'ın adını yaşatmak adına, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlilerine "Dünyanın her yerinde öğretmenler; toplumun en fedakar ve saygıdeğer insanlarıdır" notunun yazılı olduğu karanfilleri dağıtarak öğretim görevlilerinin her daim yanında olacaklarının mesajını verdi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA