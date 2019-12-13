Taraftar grubundan ahde vefa örneği

13.12.2019 11:57 | Son Güncelleme: 13.12.2019 12:02

TFF 3. Lig 3.Grup'da mücadele eden 1954 Kelkit Belediyespor'un taraftar grubu 'GASABALILAR', köyünde yaylacılar tarafından kış mevsimi nedeniyle ölüme terk edilen eşekleri kurda kuşa yem olmasınlar diye Ukraynalı eşiyle birlikte bakan Nejat İbrahim Balcı'ya hayvanlara yedirmesi için ot ve saman desteğinde bulundu.



Kelkit Hürriyetspor'un efsane futbolcu ve efsane kaptanı Nejat İbrahim Balcı'nın duyarlı davranışına sessiz kalmayan GASABALILAR, kendi imkanlarıyla aldıkları 3 çuval saman ve 6 balya otu eşeklere ve hayvanlarına yedirmesi için Balcı'ya teslim etti.



Kendi elleriyle ot ve samanları Balcı'nın ahırına kadar taşıyan GASABALILAR grubu üyesi taraftarların bu davranışları vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.



Balcı'ya bu duyarlı davranışından ötürü GASABALILAR olarak tüm hayvan severler adına teşekkür eden heyet, "Tüm #Kelkit halkını bu soğuk kış aylarında sahipsiz sokak hayvanları için duyarlı olmaya davet ediyoruz. İyiki varsın Nejat Kaptan" çağrısında bulundu.



Antalya'dan Gümüşhane'nin Kelkit ilçesindeki Aksöğüt köyüne dönen profesyonel futbolcu ve tenis antrenörü Nejat İbrahim Balcı, köyde yaylacılar tarafından kış mevsimi nedeniyle ölüme terk edilen eşekleri kurda kuşa yem olmasınlar diye Ukraynalı eşiyle birlikte bakıyordu. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA