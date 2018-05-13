Fatih Terim, "Yasin'i Niye Oyuna Aldın" Diye Bağıran Taraftara Çıkıştı

Evkur Yeni Malatyaspor maçında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yedek kulübesinin arkasından "Yasin'i niye oyuna aldın?" diye bağıran taraftara patladı.

Galatasaray-Evkur Yeni Malatyaspor maçının ikinci yarısında Galatasaray Kulübesi'nin arkasında bulunan bir taraftar, teknik direktör Fatih Terim'i bir hayli kızdırdı.

Bu taraftarın, "Yasin'i niye oyuna aldın" şeklindeki bağrışı üzerine tecrübeli hocanın tribüne dönerek sinirlendiği gözlendi. Diğer taraftarların tepki gösterdiği bu kişiyi güvenlik güçleri stat dışına çıkardı.

Kaynak: Skorer

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YORUMLAR (5)

  • TUNÇ06:
    Adam tek adam varmı ötesi...şampiyon olsun takım da nasıl olursa olsun UEFA haziranda karar vercek bakalım ...
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  • HAYDAR:
    açıkcası terım ıyı hoca fakat yaptıgı yanlış sen maça odaklan sana kım ne derse desın sahaya sırtını dönüp 1 tane taraftarla münakaşa etmemesı gerekır bu futbolcu ıcınde geçerlı.
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