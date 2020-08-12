HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Taraftar dernekleri de Yeni Maalatyaspor yönetiminde değişim istiyor

Malatya'da bazı taraftara dernekleri yaptıkları ortak açıklama ile Yeni Malatyaspor'da yönetimin değişmesini istediler.

Taraftar dernekleri de Yeni Maalatyaspor yönetiminde değişim istiyor
12.08.2020 14:20 | Son Güncelleme: 12.08.2020 14:30

Malatya'da bazı taraftara dernekleri yaptıkları ortak açıklama ile Yeni Malatyaspor'da yönetimin değişmesini istediler.

Kaplan 44, Efsane Derebeyleri ve Malatyaspor Taraftarlar Derneği bir araya gelerek ortak bir bildiriye imza attılar. Derneklerin Başkan ve yönetimleri ile üyelerinin katıldığı toplantıda 3 dernek adına yapılan ortak bildiride kulüp yönetiminin değişmesi gerektiği ifade edildi.

Taraftar dernekleri, "Maalesef camiamızın da malum olduğu üzere ortaya çıkan tablo, yüreğinde Malatya sevgisi olan, menfaatlerini çocukluk hayallerine değişmemiş saf ve temiz Malatyaspor taraftarını derinden üzmüştür. Yeni Malatyaspor Süper Lig'de normal sezonu sportif olarak küme düşerek, ekonomik olarak borç batağına saplanarak kapatmıştır. Tüm bunların yanında, şehre hesap vermesi gereken kulüp yönetimi sezon boyunca gerçekleştirdiği hatalar zincirine yenilerini ekleyecek şekilde göreve devam etme kararı almıştır. İşte tam da bu noktada bizler açık ve net bir şekilde belirtmek isteriz ki; Yeni Malatyaspor Adil Gevrek'in oyuncağı olmayacaktır. Bizlerin safı ve çizgisi, Adil Gevrek'i kongre kararı almaya davet eden Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Milletvekillerimizin yanıdır. Malatya futbolunu ateşe atan Adil Gevrek'e bugün buradan sesleniyoruz. Bu şehir seni Yeni Malatyaspor'u Süper Lig'e taşıyan başkan olarak anmak istiyor. Bizlere vefalı olmak, sizlere de şehrin ortak sesine kulak vermek yakışır. Sayın Adil Gevrek ve yönetimini son kez aldığı kararları gözden geçirmeye, Malatya futbolunun önünü açmaya davet ediyoruz. Ayrıca Süper Lig'de küme düşmenin kaldırılması sürecinde Malatya'mıza adeta yeni bir şampiyonluk yaşamışçasına mutluluk yaşatan Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz." - MALATYA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı Magazin
Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı
Meteor yağmuru Perseid bu gece başlayacak! Türkiye'den izlenebilecek mi? Yaşam
Meteor yağmuru Perseid bu gece başlayacak! Türkiye'den izlenebilecek mi?
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoförün korkunç ihmali soruşturmada ortaya çıktı Güncel
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoförün korkunç ihmali soruşturmada ortaya çıktı
Gömleğindeki ipi yakmak isteyen çocuk kendini yaktı 3. Sayfa
Gömleğindeki ipi yakmak isteyen çocuk kendini yaktı
Son Dakika: Yunanistan ve ABD dışişleri bakanları Doğu Akdeniz için bir araya gelecek Dünya
Son Dakika: Yunanistan ve ABD dışişleri bakanları Doğu Akdeniz için bir araya gelecek
Çorum'daki yangında hayatını kaybeden iki çocuğun cansız bedenleri birbirlerine sarılı halde bulundu 3. Sayfa
Çorum'daki yangında hayatını kaybeden iki çocuğun cansız bedenleri birbirlerine sarılı halde bulundu
Genç Parti, seçimlerde 3 farklı ittifakta da yer almayı düşünüyor
Genç Parti, seçimlerde 3 farklı ittifakta da yer almayı düşünüyor
Konya'da vaka sayısı artışına rağmen maske takmayanlar var
Konya'da vaka sayısı artışına rağmen maske takmayanlar var
Vali yardımcısının annesini ve kardeşini öldürmesinin altından 20 milyon liralık miras çıktı
Vali yardımcısının annesini ve kardeşini öldürmesinin altından 20 milyon liralık miras çıktı
Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi
Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi
Mert Hakan Yandaş, G.Saray İdari Direktörü Şükrü Hanedar hakkında suç duyurusunda bulundu
Mert Hakan Yandaş, G.Saray İdari Direktörü Şükrü Hanedar hakkında suç duyurusunda bulundu
Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi
Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi
Ağaç, bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada
Ağaç, bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada
Bergüzar Korel, spor kulüplerine yardım yapılıp hasta çocuklara bağış yapılmamasına öfke kustu
Bergüzar Korel, spor kulüplerine yardım yapılıp hasta çocuklara bağış yapılmamasına öfke kustu
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti
Van Gölü'nde gördükleri cisim, gezintiye çıkan gençleri panikletti: Canavar olduğuna inandık
Van Gölü'nde gördükleri cisim, gezintiye çıkan gençleri panikletti: Canavar olduğuna inandık
İki genç, yolda yürürken yeşil alanda 20 bin TL değerinde döviz buldu
İki genç, yolda yürürken yeşil alanda 20 bin TL değerinde döviz buldu
Galatasaray'da Albert Riera, Fatih Terim'in yardımcısı oldu
Galatasaray'da Albert Riera, Fatih Terim'in yardımcısı oldu
Yunan askerlerinin ateş açtığı teknenin batışı böyle görüntülendi
Yunan askerlerinin ateş açtığı teknenin batışı böyle görüntülendi
Köye inen ayılar 2 bin liralık bal yedi! O anlar kameralara yansıdı
Köye inen ayılar 2 bin liralık bal yedi! O anlar kameralara yansıdı
Ünlü stilist Eliz Sakuçoğlu, havuzda üstsüz kitap okuduğu anları paylaştı
Ünlü stilist Eliz Sakuçoğlu, havuzda üstsüz kitap okuduğu anları paylaştı
Altın piyasası bir iniyor bir çıkıyor! İki saat içinde 22 liralık değişim
Altın piyasası bir iniyor bir çıkıyor! İki saat içinde 22 liralık değişim
Erken seçim tartışmalarına Karaamollaoğlu da dahil oldu: Bir seneden önce olmaz
Erken seçim tartışmalarına Karaamollaoğlu da dahil oldu: Bir seneden önce olmaz
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler
Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş
Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş
Hande Erçel, eski sevgilisi Murat Dalkılıç'a övgü yağdırdı, Kerem Bürsin sorusunu duyunca da kaçtı
Hande Erçel, eski sevgilisi Murat Dalkılıç'a övgü yağdırdı, Kerem Bürsin sorusunu duyunca da kaçtı
Sahnede Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür eden Murat Övünç hakkında karar verildi
Sahnede Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür eden Murat Övünç hakkında karar verildi
Kaçkar Köyü'ne selin geliş anı köylüler tarafından görüntülendi
Kaçkar Köyü'ne selin geliş anı köylüler tarafından görüntülendi
Sanatçı Hümeyra'nın 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti
Sanatçı Hümeyra'nın 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Meral Akşener Aylin Nazlıaka Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hülya Avşar Kenan Doğulu Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Okan Buruk Fatih Terim Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Pkk Çocuk Rusya Ağustos
Şu an buradasınız: Taraftar dernekleri de Yeni Maalatyaspor yönetiminde değişim istiyor - Malatya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.8.2020 14:58:52. #1.15#
title