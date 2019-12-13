Taraftar Derneğinden Başkan Gürkan'a ziyaret

13.12.2019 14:40 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:41

Ziyarette konuşan Taraftarlar Derneği Başkanı Ender Kaya, Dernek yönetimine yeni geldiklerini bu vesileylede çeşitli ziyaretlerde bulunduklarını söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın BTC Türk Yeni Malatyaspor'a daima destek verdiğini dile getiren Dernek Başkanı Kaya, "Amacımız Malatya'ya hizmet etmek. Şehrimizin takımını olan Yeni Malatyaspor'un daha iyi yerlere gelmesi için elimizden geleni yapacağız. Herşey Malatya için" dedi.

Yeni yönetimi tebrik eden Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, BTC Türk Yeni Malatyaspor'un, Malatya şehrinin ortak paydası olduğunu söyledi. Malatyalıların, Yeni Malatyaspor'u çok sevdiğini dile getiren Başkan Gürkan, "Takımımızın çok iyi bir seyirci kitlesi var. Nereye gitse aslı yalnız kalmıyor. Her ne koşulda olursa olsun, taraftarı hep yanında oluyor. Güzel bir aidiyet duygusu var" dedi.

Ziyarette, Malatyaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Ender Kaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a, 44 numaralı BTC Türk Yeni Malatyaspor forması hediye etti.

Kaynak: Bültenler