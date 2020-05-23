TARABYA SAHİLİNDE YÜZEN YUNUSLAR KAMERADA İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında deniz trafiğinin azalması ve balık avlamanın da yasaklanmasıyla birlikte daha çok yunus görülmeye başlandı.

İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında deniz trafiğinin azalması ve balık avlamanın da yasaklanmasıyla birlikte daha çok yunus görülmeye başlandı. Tarabya Sahili'nde yüzen yunuslar renkli görüntüler oluşturdu. Boğaz'da yüzen yunuslar daha sonra gözden kayboldu. - İstanbul Kaynak: DHA