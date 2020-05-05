Tarabya Sahili'nde yunusların dansı kamerada

İdris TİFTİKCİ / TARABYA Sahili'nde yunus sürüsü görsel şölen oluşturdu.

İdris TİFTİKCİ/ TARABYA Sahili'nde yunus sürüsü görsel şölen oluşturdu.

Koronavirüs salgını nedeniyle gemi trafiğinde de gözle görülür şekilde azalma oldu. İstanbul Boğazı, transit gemi geçişi dışında neredeyse hiç deniz trafiği olmaması nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor. Boğaz trafiğindeki sakinlik nedeniyle yunuslar daha da sık görülmeye başladı. Yunuslar gruplar halinde Tarabya Sahili'nde dolaştı.

Kaynak: DHA