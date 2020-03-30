TARABYA SAHİLİ'NDE YASAĞI ÇİĞNEYİP BALIK TUTTULAR
Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında balık tutma yasağına rağmen sabahın erken saatlerinde Tarabya Sahili'ne gelen iki olta balıkçısı yasağı çiğneyip balık tuttu.
30.03.2020 10:39 | Son Güncelleme: 30.03.2020 10:39
Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında balık tutma yasağına rağmen sabahın erken saatlerinde Tarabya Sahili'ne gelen iki olta balıkçısı yasağı çiğneyip balık tuttu.Koronavirüse yönelik alınan geniş çaplı önlemler kapsamında vatandaşlara evden dışarı çıkmamaları konusunda yapılan uyarılar devam ediyor. Yasak olmasına rağmen Sarıyer Tarabya sahilinde vatandaşların yürüyüş yaptığı görüldü. Sarıyer belediyesine bağlı zabıta ekipleri araçlarla dolaşarak vatandaşları evden çıkmamaları, balık tutmamaları ve yürüyüş yapmamaları konusunda anons yaparak uyardı.
YASAK OLMASINA RAĞMEN BALIK TUTTULAR İstanbul Sarıyer'de Tarabya sahilinde yasak olmasına rağmen bazı vatandaşlar da balık tutmaya devam etti.
Görüntü dökümü: ------------------------Sahilden detay -Balık tutanlar -Yürüyüş yapanlar -Genel ve Detaylar
- İstanbul
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: DHA