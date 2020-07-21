TAR-DER Başkan Yarımcısı Açar: Anız yakmakla toprağı da yakıyoruz
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TAR-DER Başkan Yarımcısı Açar: Anız yakmakla toprağı da yakıyoruz

TÜRKİYE Tarım Danışmanları Derneği (TAR-DER) Başkan Yarımcısı ve Uzman Tarım Danışmanı Ziraat Yüksek Mühendisi Lütfü Açar, son günlerde Trakya'da artan anız yangınlarına dikkat çekerek, "Anızla birlikte toprak içerisindeki canlıyı da yok ediyoruz.

TAR-DER Başkan Yarımcısı Açar: Anız yakmakla toprağı da yakıyoruz
21.07.2020 08:39 | Son Güncelleme: 21.07.2020 08:43

TÜRKİYE Tarım Danışmanları Derneği (TAR-DER) Başkan Yarımcısı ve Uzman Tarım Danışmanı Ziraat Yüksek Mühendisi Lütfü Açar, son günlerde Trakya'da artan anız yangınlarına dikkat çekerek, "Anızla birlikte toprak içerisindeki canlıyı da yok ediyoruz. Topraktaki milyonlarca mikroorganizmayı da yok ederek, toprağı çölleştirmeye yönelik sebebiyet veriyoruz. Anızla birlikte ormanların hatta yerleşim yerlerinin de yanmasına sebebiyet verebiliyoruz. Dolayısıyla anız yakmanın çok zararlı ve yanlış bir uygulama olduğunu her fırsatta çiftçiye anlatıyoruz" dedi.

Türkiye genelinde hasat edilen buğday ve benzeri saplı mahsullerin hasadından sonra tarlada kalan bitki saplarını sürülerek temizlenmesi masraflı olduğu için bazı üreticiler tarafından anız yakılıyor. Yakılan ateş zaman zaman şiddetli rüzgarın da etkisiyle savrulan kıvılcımlar, çevredeki ağaçlara sıçrayarak orman yangınlarına neden oluyor. Tarım danışmanları çiftçiye doğru zirai uygulamalar konusunda bilgilendirirken, anız yakılmasının hem toprağa hem de çevreye verdiği zararlar konusunda da uyarıyor.  

'ANIZLA BİRLİKTE TOPRAK İÇERİSİNDEKİ CANLIYI DA YOK EDİYORUZ'TAR-DER Başkan Yarımcısı ve Uzman Tarım Danışmanı Ziraat Yüksek Mühendisi Lütfü Açar, Trakya'da son dönemde artan anız yangınlarının hem toprağa hem de çevreye ciddi zararlar verdiğini dile getirdi. Açar, "Anız yakılması yıllardır ciddi anlamda çiftçiye zarar veren bir olay. Anız yangınlarının zararı çok farklı boyutlara ulaşıyor. Anız yakmakla toprağı da yakıyoruz. Bu uzun yıllar önce çiftçi için bir alışkanlık oldu. Artık devlet gerekli tedbiri alarak, anızı yaktırmama yönünde denetimler yapıyor ve ceza kesiyor. Anızla birlikte toprak içerisindeki canlıyı da yok ediyoruz. Toprağın içerisindeki organik yapıya zarar veriyoruz. Toprağın pulluk tabakası dediğimiz kısmını da yakıyoruz. Topraktaki milyonlarca mikroorganizmayı da yok ederek, toprağı çölleştirmeye yönelik sebebiyet veriyoruz. Anızla birlikte ormanların hatta yerleşim yerlerinin de yanmasına sebebiyet verebiliyoruz. Dolayısıyla anız yakmanın çok zararlı ve yanlış bir uygulama olduğunu her fırsatta çiftçiye anlatıyoruz" diye konuştu.'BU YIL İTİBARİYLE 1111 DANIŞMAN 66 BİN 660 ÇİFTÇİMİZE HİZMET VERMEKTEDİR'Açar, tarım danışmanları olarak çiftçiyi zirai üretimin her evresinde bilgilendirdiklerini belirterek, "Tarım danışmanı, bakanlığımızın belirlediği kurallar çerçevesinde gerek tarla ziraatı, gerekse hayvansal üretim üzerine üretimin her evresinde olan uzman kişidir. Bu hizmetleri belirli bir program dahilinde yürütmekteyiz. Şayet üretimde bir sorun varsa bu sorunu çözerek ekonomik kayıpların önüne geçilmektedir. Çiftçilerimiz danışmanın faydasını görüyor. Danışman bu işe başlarken bir durum analizi yaparak çiftçiyi tanıma yoluna gidiyor. Üretimi de bu yönde planlayarak doğru zamanda, doğru şekilde girdi sağlatarak, ekonomik ve güvenilir bir ürün elde edilmesini sağlıyor. Danışan bu işi yaparken de mesai süresini düşünmeden, her şart ve zamanda bu işi yerine getirme gayreti içerisindeyiz. Bu yıl itibariyle 1111 danışman 66 bin 660 çiftçimize hizmet vermektedir. Danışmanlığın çiftçi nezdinde kabul gördüğünü söyleyebiliriz. Bu sistemin artarak devam edecektir" dedi.'ÇİFTÇİNİN TARSİM'DEN BAŞKA GÜVENCESİ YOKTUR'

Zirai üretimde TARSİM'in çiftçi için büyük önem taşıdığını ifade eden Açar, "Tarım danışmanı bakanlığın bünyesinde tüm projeler hakkında bilgi sahibi olarak, üreticiye bu bilgileri aktarmak durumundadır. TARSİM'de bu anlamda önemlidir. Çiftçinin TARSİM'den başka afetlere karşı herhangi bir güvencesi yoktur. Biz bütün çiftçilerimizi TARSİM konusunda bilgilendiriyoruz. TARSİM yaptırmaları konusunda uyarıyoruz. TARSİM'den kaynaklı yaşanan bazı sorunları da gündeme getirerek, çok daha sağlıklı bir şekilde çiftçi nezdinde kabul görmesi için gayret gösteriyoruz" diye konuştu.  


Kaynak: DHA

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