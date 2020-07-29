'Tapulu malım' dediği yolu 2'nci kez ulaşıma kapattı
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'Tapulu malım' dediği yolu 2'nci kez ulaşıma kapattı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde yaşayan Mehmet Yılmaz, Şehit Bülent Taşkıran Bulvarı ile 28'inci Sokak'ın birleştiği yerde satın aldığı 440 metrekare arsanın içinden geçen yolu, kamulaştırması yapılmadığı gerekçesiyle 2'nci kez ulaşıma kapattı.

'Tapulu malım' dediği yolu 2'nci kez ulaşıma kapattı
29.07.2020 18:07 | Son Güncelleme: 29.07.2020 18:11
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde yaşayan Mehmet Yılmaz, Şehit Bülent Taşkıran Bulvarı ile 28'inci Sokak'ın birleştiği yerde satın aldığı 440 metrekare arsanın içinden geçen yolu, kamulaştırması yapılmadığı gerekçesiyle 2'nci kez ulaşıma kapattı.

Emlakçı Mehmet Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanı içindeki Zafer Mahallesi Bülent Taşkıran Bulvarı'nda içinden yol geçen 440 metrekare arsayı satın aldı. Geçen 7 Temmuz'da bölgeye giden Yılmaz, arazisine dahil olan yola demir kazık çakarak, kum döküp ulaşıma kapattı. Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler olay yerine geldi. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekiplerin kazıkları sökmesi ve temizlik çalışmalarının ardından yol ulaşıma açıldı.

Mehmet Yılmaz, 22 gün sonra bugün arazisine dahil olan yola kum döküp tekrar ulaşıma kapattı. Yılmaz'ın eylemi üzerine Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yine olay yerine geldi. Arazi sahibini ikna etmeye çalışan zabıtalar, yolu açması konusunda Yılmaz'ı ikna edemeyince devreye polis ekipleri girdi. Polise tapuları gösteren Yılmaz, eyleminin yasal olduğunu belirterek, "Ben belediyeden bu arazi için 18 uygulaması yapılmasını talep ettim. Benim amacım sorun çıkarmak değil. Madem belediye burayı kamulaştırmış, o zaman benim arazimin ölçülerinde bana başka bir yerden arazi göstersin" dedi. Nazilli İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Koçak, Yılmaz ve avukatıyla görüştü. Kaymakamlıktan alınan kararı avukata bildiren müdür yardımcısı, herhangi bir mahkeme kararı olmadığı için yolun kapatılmasının hukuka aykırı olduğunu ve suç teşkil ettiğini belirterek, polise gerekli işlemlerin yapılmasını söyledi.YAPTIĞIMIZ EYLEM HUKUKSALYılmaz'ın avukatı Burak Altıner, yaptıkları eylemin hukuksal ve anayasal hakları olduğunu söyleyerek, "Biz bu konuda muhatabımız olan Aydın Büyükşehir Belediyesi ile gerekli yazışmalarımızı yaptık. Bize gelen cevapta ise, yolun belediye sınırları içinde olsa dahi kendileriyle bir alakası olmadığını belirterek, burasının bizim tapulu malımız olduğu yönünde bir cevap verdi. Hukuken hakkı olmayıp başkasının arazisinin içinden yol geçirmek idarenin yaptığı bir hukuksuzluktur" dedi.CEZA YAZILDIYılmaz'ın eyleminin ardından ekiplerce yol trafiğe açıldı. Büyükşehir Belediyesi, arazi sahibi Yılmaz'a 'çevreyi kirletmek'ten 392 lira, emniyet müdürlüğü ise 'trafiği aksatmak'tan 598 lira cezai işlem uyguladı.

 


- Aydın

Kaynak: DHA

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