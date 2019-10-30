'Tapulu arazim' deyip asfaltın ortasına zeytin fidanı dikti

30.10.2019 12:21

Aydın'ın Karacasu ilçesine bağlı Yolüstü Mahallesinde bir vatandaş, tapulu arazisi olduğu gerekçesiyle ulaşım yolundaki asfaltı kazıp zeytin fidanı dikti. Yol trafiğe kapanırken mahalleli duruma tepki gösterdi.

Vatandaşları hayretler içerisinde bırakan olayda sabah arazilerine gitmek için yola çıkan mahalle sakini çok sayıda mahalleyi birbirine bağlayan asfalt yolun kazılıp asfaltın ortasına zeytin ağacı dikildiğini gördü.

Olayı araştıran mahalle sakinleri, yolun kenarında bulunan zeytin bahçesinin sahibinin asfalt yolu tapulu arazisi olduğu gereçkçesiyle ulaşıma kapatıp zeytin ağacı diktiğini saptadı. "100 yıldır bu yol kullanılıyordu, bu kadar zamandır akılları neredeydi, iki zeytin ağacı için bu yapılır mı?" diyerek tepkilerini ortaya koyan mahalleliler, yetkilileri göreve çağırdı. Olay önceki sabah saatlerinde ortaya çıktı. Akşamdan iş makineleriyle asfalt yolu tapulu arazisi olduğu gerekçesiyle ulaşıma kapatan vatandaş asfaltın göbeğine zeytin ağacı dikti.

Duruma tepki gösteren Mahalle Muhtarı Adem Onaca, "Bu yol belki 100 yıldır burada. Bu adam bu yolu ölçtürmüş kendi arazisi gözüküyor. Kendi tarlasına bile ulaşamıyor şu anda. Bu yolun resmiyette biraz ötede olması lazım ama geçmişte buraya yapılmış. Diğer mahalleler arasında ulaşımı sağlayan yol. Şu an tam iş zamanı vatandaşlar mağdur oldu. 350'ye yakın zeytini var. Geçen yılda bir kere kapatmıştı. Belediye hemen gelip açtı yolu. Bu sefer zeytin dikmiş. Vatandaşlar bu yolun aynı yerde kalmasını istiyor. Madem kapatacaklardı 100 yıldır neden kapatmadılar diyor.lar Akşam saat 08.00 sıralarında yapmış. Öğrenci servisi de geçiyor bu yoldan. Mesafe uzuyor, öğrenciler de okullarına geç kalacak. Bir an evvel açılmasını istiyoruz" dedi. Mahalle sakinlerinden Mehmet Yıldızçoban, da "Arabamızla traktörümüzle arazilerimize gidemiyoruz. Biz evlerimize gittiğimizde bir şey yoktu. Sabah geldik şok olduk" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA