Tapulu arazilerine imar izni verilmeyen arsa sahiplerinden protesto
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Tapulu arazilerine imar izni verilmeyen arsa sahiplerinden protesto

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, yüksek emlak vergisi ödedikleri tapulu arsalarına imar izni almayan arazi sahipleri, belediyeyi protesto etti.

24.06.2020 18:28 | Son Güncelleme: 24.06.2020 18:34

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, yüksek emlak vergisi ödedikleri tapulu arsalarına imar izni almayan arazi sahipleri, belediyeyi protesto etti.

Konyaaltı Belediyesi önünde toplanan bir grup arazi sahibi, Konyaaltı sahil bandındaki yüksek rantlı arazilerini kullanamadıkları, yüksek emlak vergisi altında ezildiklerini gerekçe göstererek, eylem yaptı.

Grup adına konuşan Arif Orhan, Arapsuyu Mahallesi'nde yaklaşık 200 bin dönüm arsanın, dedesi Recep Tırak ve 46 arkadaşı tarafından 1947'de satın alındığını söyledi.

Söz konusu arazilerle ilgili açılan davanın 1989'da sona erdiğini, arsanın dedesi ile arkadaşları adına tescil edildiğini aktaran Orhan, şöyle konuştu:

"Bu yerlere 50 senedir vergileri ödememize rağmen, çivi dahi çakamayıp, kullanamıyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı buraların orman olduğu iddiasıyla 'imar yapılamaz' diyerek Konyaaltı Belediyesine yazı göndermiş. Burada bir imar çalışması yapamadığı için belediyeyle karşı karşıya geliyoruz. Arsa için Konyaaltı Belediyesi, bölgedeki imarlı arazi ve yapılarla eşdeğer emlak vergisi alıyor. Emlak vergisini ödeyemez hale geldiğimiz için belediye bize icra takibi yapıyor. Hesaplarımız kilitleniyor. Bankalarda işlemler yapamıyoruz. İflas aşamasına geliyoruz. Çok büyük servetimiz var ama züğürt milyoner gibiyiz. Yetkililerden bizim derdimize çare olmalarını istiyoruz."

"Yetimin hakkını yedirmeyin"

Orhan, kendilerine imar izni vermeyen Konyaaltı Belediyesinin denize sıfır arazilerden parsel çıkararak, dükkanlar yaptırdığının öne sürdü.

Belediyenin, kendi topraklarını kiraya verdiğini iddia eden Orhan, "Belediye Başkanı'na sesleniyorum, yetimin hakkını yedirmeyin. Siz burada, bu insanların oyuyla var oldunuz." dedi.

Konyaaltı'nda cami, park, sosyal tesis alanı olarak görülen arazilerin, belediye tarafından usulsüz olarak kat karşılığı verildiğini ileri süren Orhan, bu sözleşmeleri yapanlar arasında meclis üyelerinin de bulunduğunu söyledi.

Tapulu arazilerine imar izni verilmeyen arsa sahiplerinden protesto

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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