Tapuda Zimmet Soruşturmasında 10 Şüpheli Adliyede (3)

Tapuda Zimmet Soruşturmasında 10 Şüpheli Adliyede (3)

SAVCININ İTİRAZI ÜZERİNE 2 EMLAKÇI DAHA TUTUKLANDIİnegöl Tapu Müdürlüğü'nde bazı görevlilerin kurumun gelirlerini kendi hesaplarına geçirdiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında adli kontrol şartı ile serbest bırakılan 6 kişiden, emlakçı Bahattin T. ve Nuri O.

Tapuda Zimmet Soruşturmasında 10 Şüpheli Adliyede (3)

SAVCININ İTİRAZI ÜZERİNE 2 EMLAKÇI DAHA TUTUKLANDI

İnegöl Tapu Müdürlüğü'nde bazı görevlilerin kurumun gelirlerini kendi hesaplarına geçirdiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında adli kontrol şartı ile serbest bırakılan 6 kişiden, emlakçı Bahattin T. ve Nuri O. savcının itirazı üzerine tutuklandı.

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