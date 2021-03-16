Tapuda vatandaşlara kolaylık
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Tapuda vatandaşlara kolaylık

16.03.2021 13:45 | Son Güncelleme: 16.03.2021 14:18
Tapuda vatandaşlara kolaylık

Kütahya Belediyesi ile Tapu Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile vatandaşların artık emlak rayiç değer işlemlerini daha etkin bir şekilde yapabilecekleri belirtildi.

Kütahya Belediyesi ile Tapu Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile vatandaşların artık emlak rayiç değer işlemlerini daha etkin bir şekilde yapabilecekleri belirtildi.

Tapu Kadastro Bölge Müdürü Cevdet Kılıç, Kütahya Tapu İl Müdürü Mesut Ölmez ile birlikte, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ı ziyaret etti. Ziyarette Tapu Müdürlüğü ile imzalanan protokol ile vatandaşlar, rahat bir şekilde emlak rayiç değer işlemlerini yapabilecek.

Türkiye genelinde tapu müdürlükleriyle belediyeler arasında elektronik ortamda emlak rayiç değerlerinin alınmasına ilişkin protokol imzalanmasına karar verildi. Kütahya Belediyesi bu protokolü imzalayan ve alt yapısını oluşturan ilk il belediyesi oldu. Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Tapu Kadastro Bölge Müdürü Cevdet Kılıç, Kütahya Tapu İl Müdürü Mesut Ölmez'in yaptıkları ziyarette, "Türkiye genelinde tapu müdürlükleri ile belediyeler arasında elektronik ortamda emlak rayiç değerlerinin alınmasına yönelik protokol kapsamında birlikte çalışmanın temelini atıyoruz. Şunu onurla ifade edebiliriz ki, bugün itibariyle protokol kapsamında iş birliğini resmen başlatan Türkiye'nin ilk il belediyesi olma onurunu yaşıyoruz. Emeği geçen tüm çalışanlarımıza ve Tapu Müdürlüğü personeline teşekkür ediyorum" dedi.

İmzalanan protokol ile vatandaşların daha kolay işlem yapabileceklerini ifade eden Başkan Işık, "Bu iş birliği protokolüyle birlikte, vatandaşlarımızın özellikle tapu harcı esas olmak üzere talep edilen emlak beyan değerlerinin elden alınarak zaman kaybı ve yoğunluğun azaltılması amaçlandı. Bu proje ile hem iş verimliliği artırılacak, hem de belediye ve tapu müdürlüğü çalışanlarının işlem süreleri azaltılacak bu sayede hızlı bir şekilde vatandaşların işlemleri kolaylaşacak. Hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Kılıç, imzalanan protokolle birlikte vatandaşların işlemlerinde daha rahat ve hızlı bir şekilde yapabileceklerini ifade etti. - KÜTAHYA

Tapuda vatandaşlara kolaylık

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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