Tapuda Usulsüzlük Yapan Müdürle Birlikte 16 Kişi Tutuklandı

İZMİR'in Menemen ilçesinde Tapu Müdürlüğü'nde usülsüzlüp yaptığı ve bazı bilgileri üçüncü kişilerle paylaştıkları belirlenerek gözaltına alınan 23 şüpheliden, aralarında Tapu Müdürü A.D.'nin de bulunduğu 16 kişi tutuklandı.

Menemen Tapu Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen birçok işlem sonucu mağdur olan çok sayıda vatandaşnı ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı. Polislerin teknik ve fiziki takibi sonucu tapu işlemlerinde usulsüzlük ve bazı bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşıldığı saptandı. Gerekli delillerin toplanılmasının ardından polisin düzenlediği operasyonla aralarında Tapu Müdürü A.D.'nin de bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulamaları tamamlanan 23 şüpheli adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Mahkeme'ye çıkarılan şüphelilerden aralarında tapu müdürü A.D.'nin de bulunduğu 16 kişi 'tapuda usulsüzlük ve tapu bilgilerinin üçüncü kişilere verilmesi' suçlamasıyla tutuklandı. 7 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - Menemenizmir

Kaynak: DHA