Tapuda işlem sayısı 13 milyona yaklaştı

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "2021 yılı toplam işlem sayısı 12 milyon 726 bini geçti. Tapu harcı toplamı da 20 milyara yaklaştı" dedi.

Tapu işlemlerinde yeni rekorlar geliyor. 2021 yılı toplam işlem sayısı 12 milyon 726 bini geçti. Tapu harcı toplamı da 20 milyara yaklaştı. Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Gerek tapu işlem sayısı gerekse de tapu harcı gelirlerinde tüm zamanların rekoru şimdiden kırıldı. Toplam satışlar ise 2 milyon 570 bin sınırına yaklaştı. Yılsonuna kadarki satışlar ile geçen seneki rekor da kırılmış olacak" dedi.

"Web Tapu kullanımı artıyor"

Web-tapu portal kullanımının gün geçtikçe arttığını belirten Özelmacıklı, "5 milyonun üzerinde vatandaş tarafından kullanılan web-tapu sisteminde birçok yenilik gün geçtikçe geliştiriliyor. Şirketlerin yoğun olarak kullanmaya başladığı alt yapı ile tapu müdürlüğüne gitmeden internetten satış, ipotek, mirasın intikali ve benzeri tüm tapu işlem başvuruları yapılabiliyor ve gerekli belgeler gönderilebiliyor" diye konuştu.

Özelmacıklı, "E-devlet sisteminde TC kimlik numaranız ile eşleşmeyen taşınmazlar varsa bunun için E-Devlet sistemindeki tapu taşınmaz beyan ya da web tapu sistemindeki taşınmaz ilişkilendirme başvurusu linkleri üzerinden başvuru yapılabilir" ifadelerini kullandı.

Tapu harcı ödemelerinde yeni yıl itibarıyla zam olabileceğini ifade eden Özelmacıklı, "Yeniden değerleme oranının yüzde 36,20 olarak belirlenmesiyle beraber özellikle döner sermaye bedellerinde artışlar yaşanabilir. Çünkü döner sermaye hizmet bedelleri, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanıyor. Ayrıca bu yıl 2022-2025 yılları emlak vergi değerlerinin tespit edildiği yıl oldu. Takdir komisyonları ile birçok il ve ilçede arsa ve arazi de metrekare birim değer yüksek oranda artırıldı" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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