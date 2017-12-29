Tapuda Evrakta Sahtecilik ve Dolandırıcılıkta 3 Tutuklama

Gaziantep'te tapuda, evrakta sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Şahinbey Tapu Sicil Müdürlüğünde sahte kimlik ve vekaletname ile işlem yapmaya çalışan şahıslara yönelik operasyon yapılmış, suçüstü yakalanan 4 şüpheli sorguların ardından adli makamlara sevk edilmişti. Zanlılardan 3'ü sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tapuda evrakta sahtecilik ve dolandırıcılık suçundan tutuklanırken, bir kişi de serbest bırakıldı - GAZİANTEP