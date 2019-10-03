Tapu ve Kadastrodan 65 milyonluk harç geliri

03.10.2019 11:46

Tapu ve Kadastro Samsun 10. Bölge Müdürlüğü 2019 yılında Ağustos ayı sonuna kadar Samsun il genelinde yapılan 118 bin 415 işlemden devlete 65 milyon 438 bin TL tapu harç geliri sağladı.



Samsun Valiliği İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda sunum gerçekleştiren Tapu ve Kadastro Samsun 10. Bölge Müdürlüğü yetkilileri 2019 yılı içerisinde gerçekleşen hizmetler hakkında bilgiler verdi. Kadastro çalışmaları kapsamında Samsun il ve ilçelerinde toplam bin 248 birimin kadastrosu yapılarak, Samsun'daki kadastro çalışmaları yüzde 100 oranında tamamlandı. Samsun il genelinde 1 milyon 136 bin 871 adet parsel bulunuyor.



2019 yılı Ağustos ayı sonu itibarıyla Samsun il ve ilçeleri tapu müdürlüklerinde işlem sayısı ile devlete sağlanan tapu harç gelirinde ise 118 bin 415 işlemden devlete 65 milyon 438 bin TL tapu harç geliri elde edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA