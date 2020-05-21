Tapu ve Kadastro'nun 173. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Tapu ve Kadastro'nun 173. kuruluş yıl dönümü, kurucusu Mahmut Esat Efendi'nin, memleketi Seydişehir'deki büstüne çelenk konularak kutlandı.
21.05.2020 11:58 | Son Güncelleme: 21.05.2020 11:58
Tapu ve Kadastro'nun 173. kuruluş yıl dönümü, kurucusu Mahmut Esat Efendi'nin, memleketi Seydişehir'deki büstüne çelenk konularak kutlandı.
Hükümet Konağı önündeki Mahmut Esat Efendi'nin büstüne Seydişehir Tapu Müdürü Muttalip Camcı ve Kadastro Birimi Şefi Naile Dikeç çelenk bıraktı.
Tören, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirlerine uygun şekilde sosyal mesafe gözetilerek yapıldı.
Kaynak: AA