Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile TÜRKSAT arasında TAKBİS protokolü
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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile TÜRKSAT arasında TAKBİS protokolü

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile TÜRKSAT arasında TAKBİS protokolü
Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay - Haberler | Güncel

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile TÜRKSAT arasında Tapu ve Kadastro Bilgi Sisteminin (TAKBİS) geliştirilmesine yönelik protokol imzalandı.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile TÜRKSAT arasında Tapu ve Kadastro Bilgi Sisteminin (TAKBİS) geliştirilmesine yönelik protokol imzalandı.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Genel Müdür Mehmet Zeki Adlı ve TÜRKSAT Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, TAKBİS-2020 projesinin TÜRKSAT tarafından geliştirilmesine yönelik protokole imza attılar.

Açıklamada TAKBİS'in, ülke genelindeki mülkiyet bilgilerinin yönetilmesini ve sorgulamaların yapılabilmesini amaçlayan, tapu ve kadastro hizmetlerinin dijital ortamda işletilmesini, böylelikle bu hizmetlerin vatandaşa güvenilir, güncel ve hızlı şekilde sunulmasını sağlayan en temel e-devlet uygulamalarından birisi olduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay

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