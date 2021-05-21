Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 174 yaşında
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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 174 yaşında

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 174 yaşında
Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak - Haberler | Güncel

Hatay'da Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 174. kuruluş yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Hatay'da Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 174. kuruluş yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle düzenlenen törende Hatay Tapu Kadastro 12. Bölge Müdürü Tamer Taşkıran, Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla sona eren törene kurum personeli de katıldı.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 174 yaşında

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak

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