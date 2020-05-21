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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 173 yaşında

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün yılda yaklaşık 25 milyon vatandaşa hizmet sunduğunu bildirdi.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 173 yaşında
21.05.2020 23:57 | Son Güncelleme: 21.05.2020 23:57

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün yılda yaklaşık 25 milyon vatandaşa hizmet sunduğunu bildirdi.

Kurum, Twitter hesabından videolu mesaj paylaşarak, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün kuruluşunun 173'üncü yılını kutladı.

Türkiye'nin en köklü kurumlarından birinin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü olduğunu belirten Kurum, "Merkez ve taşra teşkilatımızda 20 bine yakın personelimiz, 24 tapu ve kadastro bölge müdürlüğümüz, 973 tapu müdürlüğümüz ve 81 kadastro müdürlüğümüz ile ülkemizin tüm il ve ilçelerinde yılda 9 milyona yakın işlem hacmi ve yaklaşık 25 milyon vatandaşımıza hizmet sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Kurum, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün vatandaşların mülkiyet haklarının ve güveninin teminatı olduğuna dikkati çekerek, sadece Türkiye'nin değil, Orta Doğu'dan Balkanlar'a 26 ayrı ülkenin kayıtlarını muhafaza eden zengin arşiviyle milletlerarası bir değere sahip çıktıklarını kaydetti.

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünü son 18 yılda yapılan yatırımlarla bilgi teknolojilerini en iyi kullanan kurumlardan biri haline getirdiklerini aktaran Kurum, şu bilgileri verdi:

"Web tapu, e-Haciz, e-Randevu gibi 46 ayrı dijital hizmeti sunarak özellikle pandemi sürecinde vatandaşlarımızın tapu dairelerine gitmeden işlemlerini hızlı, kolay ve güvenilir şekilde yapabilmelerini sağladık. Dijital hava kameraları ile şehircilik çalışmaları için ortofoto görüntüler, haritalar üretiyoruz. Bu haritalarla coğrafi bilgi sistemlerini, kentsel dönüşüm, afet yönetimi, kent bilgi sistemleri gibi alanlarda yüzlerce projeyi destekliyoruz."

"12 ülkede daha tapu ataşeliği açacağız"

Bakan Kurum, tapu sistemi ve mülkiyet belirleme alanındaki çalışmaları yurt dışındaki vatandaşların da hizmetine sunduklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Berlin Büyükelçiliğimizde Tapu Ataşeliğimizi açtık. 12 ülkede daha açılacak temsilciliklerle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza tapu ve kadastro hizmetlerini en hızlı ve en kolay şekilde sunacağız."

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanındaki vatandaşlara gururla hizmet etmeye devam edeceğine dikkati çeken Murat Kurum, "Tapu ve Kadastro teşkilatımızın gelişimine ve büyümesine katkı veren tüm mesai arkadaşlarımıza şükranları sunuyor, aziz milletimizle birlikte nice başarılı yıllar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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